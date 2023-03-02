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Маршрут автобуса № 317 продлят до «Площади Гагарина»

Полина Пашкина
Город
Маршрут автобуса № 317 продлят до «Площади Гагарина»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, площадь Гагарина Карта всех событий

Маршрут автобуса № 317 «Метро Нагорная — Метро Ленинский проспект» изменится с 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 марта.

Теперь транспорт будет следовать до «Площади Гагарина». На новой остановке будет осуществляться только высадка пассажиров.

В обратном направлении посадка останется без изменений — ее будут осуществлять на остановке «Метро Ленинский проспект» вблизи первого выхода из метрополитена.

Изменение и продление маршрута позволит сделать пересадку пассажиров на другие виды транспорта удобнее и быстрее, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 1 марта остановка «Рижский вокзал» снова работает в обе стороны для ряда автобусов. Изменения затронули автобусы, следующие по маршрутам м2, т14, 903, с585 и н9. Однако остановка «2-й Крестовский переулок» больше не работает.

В связи с открытием БКЛ были улучшены 12 маршрутов наземного городского транспорта в районе новых станций.

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