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«Американцы вконец оборзели»: Медведев прокомментировал инцидент с беспилотником в Черном море

Араз Салехов
Политика
«Американцы вконец оборзели»: Медведев прокомментировал инцидент с беспилотником в Черном море
Фото: er.ru

Беспилотники должны соблюдать правила Воздушного кодекса, особенно в период боевых действий. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними — неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты, — сказал он.

По мнению политика, на текущий момент ни один из международных документов не регулирует вопрос полетов беспилотников. При этом Медведев в своем Telegram-канале апеллирует к статье 15 Воздушного кодекса, которая запрещает полеты в опасных зонах. По словам зампреда Совбеза, внутреннее законодательство по этому вопросу только формируется.

В минувший вторник, 14 марта, европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Вечерней Москве», что Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper.

Дмитрий Медведев Россия США Беспилотники
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