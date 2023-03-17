Московских предпринимателей пригласили на образовательный интенсив в центре «Моя работа»

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Шаболовка, 48 Карта всех событий

Для начинающих предпринимателей в столице проведут бесплатный трехдневный интенсив. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

— Всем, кто выбирает альтернативные формы занятости, мы предлагаем широкую линейку бизнес-тренингов, курсов и марафонов. Одно из них — «Ближе к делу: интенсив по старту бизнеса» — обучающий курс популярной образовательной банковской платформы — пройдет на базе флагманского центра «Моя работа» на улице Шаболовке, — сказал он.

По его словам, такое событие даст возможность горожанам узнать, как открыть и эффективно развивать свое дело. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, 27 марта в 14:00 представитель банка расскажет о бизнесе как о системе ценностей и процессов, а также рассмотрит его с точки зрения клиентов. Сам центр занятости расположен по адресу улица Шаболовка, дом 48.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столичные предприниматели при поддержке города приступили к активным поставкам в страны Латинской Америки. Многие контракты удалось заключить благодаря участию предприятий в программах Московского экспортного центра. Через них столичные производители находят новых зарубежных партнеров.