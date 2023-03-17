Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поздравил «Аэрофлот» со столетием

Никита Худяков
Общество
Путин поздравил «Аэрофлот» со столетием
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и коллектив компании «Аэрофлот — российские авиалинии» со столетием создания холдинга. Поздравительная телеграмма была опубликована в пятницу, 17 марта, на сайте Кремля.

— Сегодня группа компаний «Аэрофлот» — крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. Здесь трудятся квалифицированные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело, — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что сотрудники компании за прошедшие десятилетия внесли уникальный вклад в развитие страны. Так, «Аэрофлот» участвовал в освоении Арктики, открывал перспективные воздушные маршруты, а также ставил «на крыло» новую технику.

Авиакомпания «Аэрофлот» с октября этого года переведет прямые регулярные рейсы из Москвы в Гоа в новый международный аэропорт Манохар. Самолеты из столицы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Также «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида с 30 мая 2023 года. Самолеты будут летать в оба направления по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Аэрофлот Владимир Путин Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте