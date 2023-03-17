Путин поздравил «Аэрофлот» со столетием

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и коллектив компании «Аэрофлот — российские авиалинии» со столетием создания холдинга. Поздравительная телеграмма была опубликована в пятницу, 17 марта, на сайте Кремля.

— Сегодня группа компаний «Аэрофлот» — крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. Здесь трудятся квалифицированные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело, — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что сотрудники компании за прошедшие десятилетия внесли уникальный вклад в развитие страны. Так, «Аэрофлот» участвовал в освоении Арктики, открывал перспективные воздушные маршруты, а также ставил «на крыло» новую технику.

Авиакомпания «Аэрофлот» с октября этого года переведет прямые регулярные рейсы из Москвы в Гоа в новый международный аэропорт Манохар. Самолеты из столицы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Также «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида с 30 мая 2023 года. Самолеты будут летать в оба направления по вторникам, четвергам и воскресеньям.