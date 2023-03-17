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Состоялась презентация проекта «Мир неравнодушных людей»

Оксана Васильева
Общество
Состоялась презентация проекта «Мир неравнодушных людей»
Фото: shutterstock

В пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты» состоялась презентация мультимедийного спецпроекта «Мир неравнодушных людей».

Мультимедийный спецпроект «Мир неравнодушных людей» является просветительской платформой о 100 некоммерческих организациях из разных регионов России, получивших президентские гранты на развитие благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект запущен на сайте aif.ru и реализуется благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце».

— Главное, что отличает этот проект — эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания, — отметил генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

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