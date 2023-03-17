В России за сутки выявили 12 915 новых случаев коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 35 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1530 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 149 пациентов, отмечается на портале.

Член-корреспондент РАН Александр Лукашев не ожидает подъема заболеваемости COVID-19 в России весной. По его словам, стопроцентно гарантировать отсутствие роста заболеваемости все равно нельзя. Сама динамика заболеваемости COVID-19 определяется многими факторами, прогнозировать ее сейчас очень сложно.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.