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В России за сутки выявили 12 915 новых случаев коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 12 915 новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 35 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1530 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 12 915 новых случаев коронавируса Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 149 пациентов, отмечается на портале.

Член-корреспондент РАН Александр Лукашев не ожидает подъема заболеваемости COVID-19 в России весной. По его словам, стопроцентно гарантировать отсутствие роста заболеваемости все равно нельзя. Сама динамика заболеваемости COVID-19 определяется многими факторами, прогнозировать ее сейчас очень сложно.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.

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