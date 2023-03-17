РЖД оштрафовали на 300 тысяч за неверно оформленные документы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ОАО «РЖД» оштрафовали на 300 тысяч рублей за неправильно оформленные документы. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС России в пятницу, 17 марта.

По данным ведомства, при формировании открытого конкурса за право убирать офисы компании, представители железной дороги потребовали от кандидатов самостоятельно проводить налоговый вычет. Одна из компаний обратилась из-за этого в Федеральную антимонопольную службу.

Ведомство постановило, что такое действие не правомерно.

— Приведение ценовых предложений участников Закупки к единому налоговому базису создает неравные стартовые закупочные условия, ставит в значительное преимущественное положение участников закупки, применяющих общую систему налогообложения, — заявили в УФАС.

По данному факту московское отделение ведомства выдало предписание об изменении документов. Однако представители ОАО «РЖД» его не исполнили, в связи с чем и были оштрафованы на 300 тысяч рублей. Компания не согласилась с санкцией и обратилась в суд, но дело проиграла.

Ранее компания уже попадала под штрафные санкции. Так РЖД обязали заплатить 200 тысяч рублей в бюджет Тверской области за то, что электрички сбили двух лосей.