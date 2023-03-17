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Турецкая оппозиция заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО

Араз Салехов
В мире
Турецкая оппозиция заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО
Фото: Unsplash

Анкара «напомнит России о том, что является членом НАТО» в случае победы оппозиции на президентских выборах в Турции. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил советник единого кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу — Унал Чевикёз.

— В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям. Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО, — сказал он.

При этом турецкие власти продолжат выступать в качестве посредника между Россией и Украиной, цитирует его турецкая газета Yeni Şafak.

Турция неожиданно закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, почему это могло произойти и какие из них наиболее важные для россиян.

Прошлый год стал для России годом испытаний и изменений. Мир перестал быть однополярным после начала специальной военной операции. Президент Владимир Путин заявил, что новый мировой порядок должен быть основан на законе и праве, а также стать более свободным и справедливым. «ВМ» решила выяснить, кто для России является реальным другом и союзником на мировой арене.

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