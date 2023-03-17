Турецкая оппозиция заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО

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Анкара «напомнит России о том, что является членом НАТО» в случае победы оппозиции на президентских выборах в Турции. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил советник единого кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу — Унал Чевикёз.

— В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям. Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО, — сказал он.

При этом турецкие власти продолжат выступать в качестве посредника между Россией и Украиной, цитирует его турецкая газета Yeni Şafak.

Турция неожиданно закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, почему это могло произойти и какие из них наиболее важные для россиян.

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