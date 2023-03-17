СМИ: Красный пиджак Жириновского выставили на аукцион за 250 тысяч рублей

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Желающие смогут приобрести на аукционе пиджак, который якобы носил покойный основатель и первый лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Его стартовая стоимость составила 250 тысяч рублей.

Согласно описанию, в этом пиджаке Жириновский посещал заседания Государственной Думы. Предмет одежды находится в хорошем состоянии, но на нем есть следы использования в быту.

Пиджак представляет собой коллекционную ценность. Политик подарил его телеведущему Александру Гордону в эфире программы «Политика» в мае 2014 года, уточняется на странице лота на аукционе «Литфонд».

Для сравнения, пиджак писателя Эдуарда Лимонова ушел «с молотка» за 1 700 000 рублей. Концертный костюм рок-музыканта Петра Мамонова продали на аукционе за 300 000 рублей.

В Москве появилась улица Жириновского. Постановление по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин. Имя основателя ЛДПР получил безымянный объект улично-дорожной сети от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское.

Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года на 76-м году жизни. До этого политик почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции.