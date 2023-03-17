В Кремле сожалеют, что мир не осудил действия Киева в отношении православной церкви

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь, лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, который мы должны пресечь в результате той операции, которая происходит, — сказал он.

По словам Пескова, данные ситуации доказывают, что Россия делает все абсолютно правильно. Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаления, что действия Украины не получают осуждения в мировом сообществе. Он подчеркнул, что Россия решительным образом осуждает их, передает РИА Новости.

11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом о недопущении изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что предложение украинского Минкульта перейти монахам Киево-Печерской лавры в раскольническую православную церковь доказывает отсутствие свободы вероисповедания в Киеве.