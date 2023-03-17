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Джонсон вновь избран кандидатом для участия в выборах в округе Британии

Никита Худяков
В мире
Джонсон вновь избран кандидатом для участия в выборах в округе Британии
Фото: flickr/number10gov

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон вновь избран кандидатом от консерваторов на участие в выборах в округе Южный Руислип и Аксбридж, несмотря на расследование парламентского комитета против него в связи с ковид-вечеринками. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает телеканал Sky News.

— Отборочный комитет от округа Аксбридж и Южный Руислип вновь утвердил Бориса Джонсона в качестве нашего кандидата от парламента, — приводит телеканал слова представителя Джонсона.

Уточняется, что выборы состоятся не позднее января 2025 года. Бывшему премьер-министру в связи с расследованием даже предлагали переехать в более безопасной округ.

Скандал произошел из-за вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Позднее Джонсон принес извинения и сообщил, что выплатил штраф, выписанный полицией.

24 января Джонсон заявил, что Украина должна вступить в НАТО, хотя, будучи на посту главы государства, заявлял, что в ближайшем будущем «это даже близко невозможно».

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