Бесплатные экскурсии пройдут в Музее Победы в День работника культуры

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Бесплатные экскурсии, посвященные Дню работника культуры, пройдут в Музее Победы 25 марта. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— Экскурсии расскажут о том, какой вклад внесли деятели культуры в победу в Великой Отечественной войне. Как песни, стихи и фильмы поднимали в советском народе боевой дух и укрепляли веру в победу, — говорится в сообщении.

Горожан пригласили на масштабную экспозицию «Подвиг народа». Также в этот день в музее пройдут бесплатные концертные программы и мастер-классы. Начало бесплатных экскурсий обозначено на 15:00 и 17:00. Для входа на них необходимо предварительно зарегистрироваться.

Также стало известно, что Музей Победы 19 марта проведет онлайн-программу, подготовленную ко Дню моряка-подводника. В рамках онлайн-мероприятия запланирована лекция «История на почтовых марках», которую проведет филателист Ирина Павлова. Она расскажет об историях боевых подвигов советских подводников.

Кроме того, горожан пригласили отпраздновать День воды в Дарвиновский музей 18 марта. В тот же день в стенах музея состоится научно-популярная лекция «Морские драконы мезозоя».