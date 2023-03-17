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Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ

Араз Салехов
Общество
Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Онлайн-ретейлер Wildberries собирается возобновить приостановленное сотрудничество с рядом партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) при соблюдении ими договора-оферты. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— Онлайн-платформа возобновит сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов при условии соблюдения ими договора-оферты. Об этом договорились представители маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и «Справедливой России», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о 15 партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество с которыми ранее было приостановлено из-за нарушения оферты, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, онлайн-ретейлер совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» создали так называемую согласительную группу, которая позволит разрешить вопросы между маркетплейсом и партнерами пунктов выдачи заказов. Топ-менеджмент онлайн-ретейлера и «Опора России» провели встречу с инициативной группой партнерских пунктов выдачи заказов. На ней обсудили актуальные вопросы взаимодействия между компанией и партнерами.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем может грозить компании сложившаяся ситуация. По мнению юриста, без уступок со стороны Widberries онлайн-ретейлер может понести имиджевые потери.

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