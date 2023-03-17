Мертвого дельфина нашли подвешенным в сарае в Анапе

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Сотрудники правоохранительных органов в пятницу, 17 марта, инициировали проверку по факту нахождения мертвого дельфина, которого подвесили в сарае на берегу моря в Анапе.

В Сети распространилось видео, на котором авторы показали подвешенное за хвост животное к потолку бытовой постройки. Неизвестные использовали для этого веревки.

Фото: t.me/pdmnews

— По факту выявленной публикации в дежурной части МВД России по Анапе материал зарегистрирован. Полицейские проводят проверку, — приводит слова пресс-службы ГУМВД РФ по Краснодарскому краю РИА Новости.

В ноябре 2022 года на берегу пляжа в районе села Осипенко в Севастополе нашли мертвого дельфина. Предполагалось, что это одно из животных, которых выбросил в море владелец городского дельфинария. Позднее информация не подтвердилась.

На Курильских островах туристы помогли дельфину, который заплыл на мелководье. Животное не имело видимых ран, однако кричало и билось о землю. Дельфина удалось выпустить в открытое море.