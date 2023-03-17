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Поджигателя офиса в Подмосковье арестовали на два месяца

Степан Жирнов
Происшествия
Поджигателя офиса в Подмосковье арестовали на два месяца
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, Дмитровский городской округ, посёлок дома отдыха Горки, посёлок Горки-25 Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в поджоге офиса в Подмосковье из-за увольнения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 17 марта.

По ее словам, 55-летний мужчина пробудет в СИЗО до 15 мая 2023 года. Мужчину обвиняют по статьям «Покушение на убийство нескольких человек общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение имущества».

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Преступление, о котором идет речь, произошло в четверг, 16 марта, в районе 11 часов утра в поселке дома отдыха Горки-25. В офис местной управляющей компании пришел недавно уволенный слесарь с газовыми баллончиками. Мужчина облил топливом несколько человек и офис и поджег помещение. В результате пожара пятерых сотрудников госпитализировали.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся. По его словам, в пожаре пострадали невинные люди.

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