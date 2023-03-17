Поджигателю офиса в Подмосковье предъявили обвинение
В Дмитрове предъявили обвинение 55-летнему мужчине, которого подозревают в поджоге офиса компании, в которой он до недавнего времени работал слесарем. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 17 марта.
По ее словам, мужчину обвиняют по статьям «Покушение на убийство нескольких человек общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение имущества».
— В скором времени следствие обратится в суд с просьбой заключить фигуранта под стражу, — отметила Врадий.
Она также рассказала, что подозреваемый вину признал и в содеянном раскаялся. По его словам, пострадали невинные люди.
Поджог, а котором идет речь, произошел в четверг, 16 марта, в районе 11 часов утра в поселке дома отдыха Горки-25. В офис местной управляющей компании пришел недавно уволенный слесарь с газовыми баллончиками. Мужчина облил топливом четверых человек и офис, после чего поджег помещение. В результате пожара пятерых госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.