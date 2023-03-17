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Мишустин продлил мораторий на плановые проверки бизнеса до 2030 года

Евгений Жуков
Экономика
Мишустин продлил мораторий на плановые проверки бизнеса до 2030 года
Фото: Правительство РФ

Плановые проверки бизнеса до 2030 года будут проводиться только в отношении объектов контроля, относящихся к категориям чрезвычайно высокого риска причинения вреда, а также опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений II класса опасности. Соответствующее постановление в пятницу, 17 марта, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, в образовательных учреждениях, среди которых заявлены детские сады и школы, входящих в высокорисковую группу, в этот период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок.

Помимо этого, предусмотрена возможность проведения обязательного профилактического визита на основании поручений президента или руководства страны, передает официальный сайт правительства России.

Мишустин также подписал документ о предоставлении возможности для российских граждан проходить бесплатное обучение для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Решение позволит восполнить потребность в специалистах данного профиля.

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