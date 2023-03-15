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Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении для трудоустройства в ОПК

Полина Пашкина
Общество
Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении для трудоустройства в ОПК
Дом Правительства / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении возможности для граждан страны проходить бесплатное обучение для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Решение позволит восполнить потребность в специалистах данного профиля. Россияне, в свою очередь, получат дополнительное образование и возможность найти работу.

Благодаря постановлению обучение смогут пройти более 12 тысяч человек.

На выполнение задачи правительство выделит более 700 миллионов рублей. Перечень предприятий — участников программы определит Министерство промышленности и торговли.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо обратиться в центры занятости и заключить ученический договор. Обучение пройдет в рамках программы поддержки рынка труда, отметили в пресс-службе кабмина.

Президент России Владимир Путин до этого поручил запустить программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса по ставке ниже рыночной. Часть предполагаемых расходов на себя возьмет государство.

Трудоустройство Образование Правительство РФ
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