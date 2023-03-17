Оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству Франции

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Центристы и бывшие макронисты, входящие во фракцию LIOT в нижней палате французского парламента, выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил телеканал BFMTV.

— Я призываю к ответственности всех депутатов, чтобы защитить нашу демократию, — сказал глава фракции Бертран Панше.

Данную петицию, как уточняется, подписал 91 депутат. Дело в том, что Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте.

По французскому законодательству, если правительство прибегает к данной статье, то оппозиционные силы имеют право в течение 24 часов объявить ему вотум недоверия. Если парламентское большинство поддержит его, то премьер-министр и кабмин будут вынуждены уйти в отставку, передает BFMTV.

В настоящее время Нацсобрание Франции насчитывает 573 депутата. Чтобы вотум недоверия был принят, необходимы голоса как минимум 287 законодателей.

Проект пенсионной реформы был предложен в октябре 2022 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.