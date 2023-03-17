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В ДНР заявили о контроле силами России до 70 процентов Артемовска

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В ДНР заявили о контроле силами России до 70 процентов Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения взяли под контроль около 70 процентов территории Артемовска. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

— Если говорить об Артемовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60 процентов, может, даже уже более — до 70 процентов самого города, — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске. По его словам, бойцы активно совершают продвижение в глубь данной промышленной зоны.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут ВСУ после потери Артемовска. Как отметил специалист, отход из города грозит украинскому руководству существенными репутационными потерями.

Он также добавил, что у ВСУ на сегодняшний день остается только один путь для отступления. В том случае, продолжил Гундаров, если российской армии удастся перерезать этот маршрут, то противнику «придется отступать по чистому полю».

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