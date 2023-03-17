Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о включении в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации в пятницу, 17 марта.

— Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям... следующие изменения: включить в состав Совета следующих лиц — Примаков Евгений Александрович, руководитель Россотрудничества, — говорится в указе.

Помимо этого, российский лидер подписал документ, согласно которому из состава Совета безопасности был исключен бывший руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Путин также назначил 17 марта Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Бывший глава региона Алексей Островский освобожден от занимаемой должности.

Ко всему прочему, Владимир Путин в марте назначил Владислава Кузнецова на должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа.