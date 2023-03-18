Небензя: МУС в качестве марионетки Запада доказал свою ущербность

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Россия считает, что все документы Международного уголовного суда ничтожны и незаконны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в субботу, 18 марта.

— Эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. МУС — это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу, — отметил он.

Дипломат добавил, что МУС встал на путь «самоликвидации», в том числе и своего авторитета, передает РИА Новости.

Такое заявление было сделано на фоне решение МУС об ордере на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Представителям досудебной палаты МУС следует зачитать свое решение об ордере на арест президента России Владимира Путина чеченскому спецназу, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что решения организации для страны не имеют никакого значения.