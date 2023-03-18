В Госдуме предложили МУС зачитать решение об ордере на арест Путина чеченскому спецназу
Представителям досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) следует зачитать свое решение об ордере на арест президента России Владимира Путина чеченскому спецназу. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.
— Самый лучший способ реакции — пригласить представителей палаты в Россию и предложить зачитать свое решение чеченскому спецназу. Последует самая объективная и адекватная реакция, — приводит его слова РИА Новости.
МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что решения организации для страны не имеют никакого значения.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сопроводил пост в Twitter о решении МУС значком с туалетной бумагой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя ситуацию, призвал выдать ордер на арест гаагских судей.