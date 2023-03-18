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В Госдуме предложили МУС зачитать решение об ордере на арест Путина чеченскому спецназу

Лейла Алиева
В мире
В Госдуме предложили МУС зачитать решение об ордере на арест Путина чеченскому спецназу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Представителям досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) следует зачитать свое решение об ордере на арест президента России Владимира Путина чеченскому спецназу. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

— Самый лучший способ реакции — пригласить представителей палаты в Россию и предложить зачитать свое решение чеченскому спецназу. Последует самая объективная и адекватная реакция, — приводит его слова РИА Новости.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что решения организации для страны не имеют никакого значения.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сопроводил пост в Twitter о решении МУС значком с туалетной бумагой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя ситуацию, призвал выдать ордер на арест гаагских судей.

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