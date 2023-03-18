«Наступление нового года»: что принесет с собой день весеннего равноденствия

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Предстоящий вторник, 21 марта — день весеннего равноденствия. В магии и оккультных науках в этот день проводились всевозможные обряды, которые помогали ускорить приход весны и тепла. «Вечерня Москва» решила узнать у ведьмы, эзотерика и медиума Марины Гречишниковой, что принесет с собой этот день и как привлечь удачу.

По ее словам, день весеннего равноденствия ознаменует собой наступление нового года.

— У древних кельтов этот день назывался Остарой — праздник Колеса года, когда день и ночь уравниваются. В это же время знак равенства наступает между силами добра и зла, света и тьмы. Это период таяния льдов, прилета первых жаворонков, зарождения первых почек на деревьях. Соответственно, и в жизни человека должны происходить события, которые связаны с пробуждением, ростом и развитием.

В этот праздник нужно проводить ритуалы, направленные на созидание, любовь и изобилие, подчеркнула медиум.

— Рекомендую проводить ритуалы на открытие денежных и любовных дорог. Нужно непременно производить чистки от негатива, который скопился за зиму. Прекрасно работают выполненные в этот день ритуалы, связанные с оздоровлением и защитой себя, семьи и жилища, — перечислила ведьма.

Гречишникова предупредила, что категорически запрещено в эти дни ссориться и поддаваться на провокации.

— Также не стоит рассказывать посторонним людям о своих потаенных целях и мечтах, потому что не исполнится. Лучше вместо этого перенаправьте усилия на исполнение этих желаний, — посоветовала ведьма.

В этот день будет очень много искушений, когда вас будут выводить на эмоции, добавила медиум. Она порекомендовала реагировать на подобные выпады со стороны абсолютным равнодушием — это сохранит силы и энергию.