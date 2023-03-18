В ФРГ заявили о потере Шольцем связи с реальностью

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц начал терять связь с реальностью. Об этом в субботу, 18 марта, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Ранее Шольц заявил, что страна смогла обрести независимость от поставок сырья из РФ и не испытывает дефицита в газе, нефти и угле.

В ответ на это Мерц отметил, что немецкое правительство не способно действовать, а восприятие Шольца нынешней ситуации расходится с реальностью.

— Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране, — сказал лидер ХДС.

Мерц добавил, что правящая коалиция в Германии также часто ссорится между собой по разным вопросам, передает РИА Новости.

В свою очередь помощник немецкого канцлера по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от импорта газа из России стало большим стрессом для ФРГ, заменить российское топливо оказалось очень трудно.

Польский энергетический концерн Orlen будет рассматривать вопрос о попытке добиться от российских компаний компенсаций за прекращение поставок нефти и газа. Об этом сообщил глава группы компаний Даниель Обайтек.