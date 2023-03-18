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«Достигнет пика»: москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 18 марта

Игорь Синельников
Полина Пашкина

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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«Достигнет пика»: москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 18 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве поднимаются показатели атмосферного давления. Пик роста придется на субботу, 18 марта, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, повышение показателей давления связано с прибывшим в столицу антициклоном.

— Давление поднимется до 762–764 миллиметра ртутного столба. Потом антициклон начнет уходить на восток, и давление будет падать, — предупредил синоптик.

Специалист отметил, что в предстоящие выходные, 18 и 19 марта, в городе ожидаются колебания температур воздуха. Ночные показатели составят около 5–7 градусов мороза в субботу и порядка минус 5 — в воскресенье утром.

— Нас ждут солнце, утренний мороз и дневная температура порядка 1–4 градусов тепла, — сообщил Шувалов.

Осадков в предстоящие выходные в Москве не ожидается. По прогнозам синоптика, горожане смогут насладиться солнечной погодой без сильных ветров.

— Особенно ясно в столице будет в субботу. В воскресенье нас ждет чуть больше облачности. Что касается ветра, то в антициклонах сильного ветра не бывает. Так что ветер будет слабый. Осадков мы не ждем, — подчеркнул метеоролог.

Кроме того, Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал, стоит ли сейчас думать о замене резины автомобилистам.

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