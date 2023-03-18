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Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области
Фото: Минобороны РФ

Украинские войска совершили неудачную попытку атаковать районы Масютовка и Гряниковка в Харьковской области. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

— В полосе обороны шестой общевойсковой армии в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка личный состав 14-й отдельной механизированной бригады попытался атаковать наши позиции, — рассказал он.

Российским артиллерийским мотострелковым подразделениям удалось отразить попытку и нанести поражающий удар. В результате ВСУ отошли на ранее занимаемые позиции.

Еще две диверсионно-разведывательные группы Украины были ликвидированы на Купянском направлении, передает РИА Новости.

15 марта штурмовые группы Вооруженных сил России взяли под контроль часть промышленной зоны на Купянском направлении, ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ и сорвали переброску резервов в районе Синьковки в Харьковской области.

Согласно сводкам Министерства обороны РФ, украинская армия каждый день теряет на данном участке фронта по несколько десятков солдат.

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