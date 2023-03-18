Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Украинские войска совершили неудачную попытку атаковать районы Масютовка и Гряниковка в Харьковской области. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.
— В полосе обороны шестой общевойсковой армии в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка личный состав 14-й отдельной механизированной бригады попытался атаковать наши позиции, — рассказал он.
Российским артиллерийским мотострелковым подразделениям удалось отразить попытку и нанести поражающий удар. В результате ВСУ отошли на ранее занимаемые позиции.
Еще две диверсионно-разведывательные группы Украины были ликвидированы на Купянском направлении, передает РИА Новости.
15 марта штурмовые группы Вооруженных сил России взяли под контроль часть промышленной зоны на Купянском направлении, ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ и сорвали переброску резервов в районе Синьковки в Харьковской области.
Согласно сводкам Министерства обороны РФ, украинская армия каждый день теряет на данном участке фронта по несколько десятков солдат.