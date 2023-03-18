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Посольство РФ назвало позицию США по решению МУС «вялотекущей шизофренией»

Лейла Алиева
В мире
Посольство РФ назвало позицию США по решению МУС «вялотекущей шизофренией»
Фото: vk/rusembusa

США одобряют решение Международного уголовного суда (МУС) против России и в то же время отрицают его позицию, связанную с собственными нарушениями. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне в субботу, 18 марта.

— Позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес российского лидера, американские власти намеренно умалчивают о собственных «зверствах» в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме, — говорится в сообщении.

В попытках оградить себя от международного преследования США ввели санкции против руководства суда, которое занималось расследованием их злодеяний в Афганистане. Подобная позиция напоминает «вялотекущую шизофрению», добавили в дипведомстве.

Несмотря на то, что США не ратифицирует МУС, их желание «напакостить России» превышает стратегический интерес, передает РИА Новости.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение МУС об ордере на арест президента России Владимира Путина является оправданным.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

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