Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на арест Путина

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Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента России Владимира Путина является оправданным. Об этом в субботу, 18 марта, заявил американский лидер Джо Байден.

— Я думаю, это оправдано, — сказал он.

По словам Байдена, несмотря на то, что США не признают компетенцию МУС, позиция суда в отношении российского руководства «достаточно сильна», передает РИА Новости.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

В ответ на это вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что РФ не ратифицировала римский статут, на основании которого действует международный суд. Более того, страна не является участником МУС и еще в 2016 году покинула скамейку наблюдателей.

Представителям досудебной палаты МУС следует зачитать свое решение об ордере на арест президента России Владимира Путина чеченскому спецназу, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.