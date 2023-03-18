Ефимов: Производство мебели в январе в Москве выросло в полтора раза

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Производство мебели в столице в январе 2023 года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Производством мебели в городе занимаются 90 предприятий, при этом четыре из них относятся к средним и крупным. В январе 2023 года объем выпуска таких изделий вырос на 49,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал представитель мэрии.

Так, в настоящее время в Москве производят мягкую мебель, а также деревянную и металлическую для жилых, офисных и торговых помещений, социально значимых учреждений, добавил Ефимов. После ухода с российского рынка иностранных брендов, пояснил он, вырос спрос на отечественное производство.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Москве активно развивается производство специализированной медицинской мебели.

Речь идет о лабораторных и корпусных изделиях, реанимационных и функциональных кроватях, столах и тележках. В 2022 году их выпустили на сумму 1,3 миллиарда рублей.

Рост промышленного производства в Москве в январе этого года превысил три процента. При этом рост обрабатывающих производств составил 3,3 процента, добавил Ефимов.