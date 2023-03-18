Спасатели усилили контроль безопасности на столичных реках и водоемах

Фото: Сара Зицерман / Вечерняя Москва

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность, — рассказал он.

Заммэра рекомендует москвичам быть аккуратнее и ни в коем случае не выходить на лед. По его словам, в городе патрулированием заняты свыше 20 судов на воздушной подушке, а также 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Также спасатели рассказали, чего ни в коем случае нельзя делать на тонком льду. Так, запрещено проверять на прочность тонкий весенний лед на водоемах, поскольку он всегда ломается без треска.

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе до восьми градусов тепла. В понедельник, 20 марта, ночью будет прохладно, днем стоит ожидать температуру на уровне плюс 7 градусов, а 21 марта — до плюс 8.