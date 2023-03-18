Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в выходные и в начале следующей недели температура воздуха не будет опускаться ниже нуля в дневное время суток. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили синоптики.

— В субботу, 18 марта, термометры покажут от двух до четырех градусов тепла. Облаков в небе будет немного, и осадков не ожидается. В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус семи градусов. Днем снова потеплеет — до плюс трех — пяти градусов, — говорится в сообщении.

В понедельник, 20 марта, ночью будет прохладно, а днем стоит ожидать температуру в плюс 7 градусов. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, днем 21 марта ожидается теплая погода: столбики термометров могут поднять до плюс 8 градусов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в столице поднимаются показатели атмосферного давления. Пик роста придется на субботу, 18 марта.

До полудня воскресенья, 19 марта, в Москве продлится «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Аналогичные погодные условия прогнозируются и в Московской области.