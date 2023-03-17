«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 19 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до полудня воскресенья, 19 марта. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил Гидрометцентр России.

— Период предупреждения — до 12:00 19 марта. Местами на дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичные погодные условия прогнозируются и в Московской области, передает сайт Гидрометцентра России.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает столичных жителей в предстоящие выходные. Специалист предупредил о колебании температур воздуха и росте атмосферного давления.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в ночные часы 18 и 19 марта «декабрьские морозы» в столичном регионе. Местами по области столбики термометров могут опуститься до минус 5–10 градусов.

Тишковец также предупредил о гололедице на дорогах толщиной в пять-семь миллиметров. При этом днем воздух прогреется до нуля — плюс пяти градусов.