Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины для россиян

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам отказываться от украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД РФ. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, имеющие украинское гражданство россияне будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. При этом данный закон будет распространяться на тех, кому не ответил полномочный украинский орган. Подать такое заявление можно будет в том числе и в электронном виде на портале госуслуг.

Поправкой к закону «О гражданстве» предлагают восстановить право для граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства России. В версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Краснова, почему гражданам этих государств могут разрешить получать российские паспорта в упрощенной форме.