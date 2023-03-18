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Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины для россиян

Араз Салехов
Общество
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины для россиян
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам отказываться от украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД РФ. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, имеющие украинское гражданство россияне будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. При этом данный закон будет распространяться на тех, кому не ответил полномочный украинский орган. Подать такое заявление можно будет в том числе и в электронном виде на портале госуслуг.

Поправкой к закону «О гражданстве» предлагают восстановить право для граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства России. В версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Краснова, почему гражданам этих государств могут разрешить получать российские паспорта в упрощенной форме.

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