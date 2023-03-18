Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче 20-го тура РПЛ

Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Юрий Ковалев (17-я минута) и Дмитрий Воробьев (23-я минута). «Спартак» проиграл впервые в чемпионате страны с сентября 2022 года. Тогда столичный клуб уступил «Ростову».

В следующем туре красно-белые примут «Ахмат» из Грозного. Матч состоится 1 апреля.

Накануне стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов. Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. В полуфинале сыграют: победители пар «Реал» — «Челси» и «Манчестер Сити» — «Бавария», победители пар «Интер» — «Бенфика» и «Милан» — «Наполи».

Питерский футбольный клуб «Зенит» и столичное «Динамо» в среду, 15 марта, встретились в четвертьфинальном матче 1/8 финала Кубка России «Пути регионов». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой московской команды в серии пенальти.