Россияне смогут покупать вещи в зарубежных онлайн-магазинах без идентификации

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает для россиян покупки в иностранных интернет-магазинах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 18 марта.

В пояснительной записке говорится, что в законе прописаны альтернативные способы оплаты покупок за рубежом, нововведения позволят оптимизировать нагрузку на российские банки.

До введения этого закона россияне могли не проходить идентификацию личности только в случае, если покупки приобретались в интернет-магазинах с регистрацией в РФ и если стоимость не превышала 15 тысяч рублей. Если же человек решил купить что-то на иностранной площадке, то нужно было пройти всю процедуру — или в упрощенном порядке, или при личном посещении банка.

Множество российских банков попали под санкции, и у граждан нашей страны участились проблемы с покупками в иностранных интернет-магазинах. Новым законом теперь разрешено переводить средства за рубеж без идентификации, указано на портале правовой информации.

В действии нового закона будут и исключения: речь идет о случаях, когда банк заподозрит отмывание денег или финансирование терроризма.

Ранее россиянам рассказали, что они имеют право вернуть или обменять любые товары, которые были куплены в интернете. Перечень покупок, не подлежащих обмену, не применяется к торговле онлайн, подчеркнули в пресс-службе Роскачества.