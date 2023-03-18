Финансист Голубовский перечислил россиянам риски хранения наличных долларов

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На сегодняшний день хранение наличных долларов несет за собой ряд рисков для россиян. Об этом сообщил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

— Если вы храните на руках доллары США, то вам следует учитывать два главных риска. Во-первых, вас могут банально ограбить злоумышленники, и даже банковские ячейки от этого не застрахованы. Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для России доллары, — пояснил эксперт.

По словам Голубовского, руководство Соединенных Штатов ведет учет всех выпущенных наличных долларов по их серийным номерам. Наличные доллары активно ввозились на территорию России до обострения конфликта на Украине.

В связи с этим, Вашингтону не составит большого труда отследить оборот купюр на российском внутреннем рынке. Аналитик также добавил, что до начала нынешней конфронтации банки из РФ отправляли западным партнерам заявки на поставку банкнот, где нужную сумму списывали со счетов и отправляли деньги самолетами.

По этой причине в Штатах осведомлены, какие банкноты были напечатаны для конкретных кредитных организаций, после чего Вашингтон может запретить их обращение по серийным номерам, передает «АиФ».

Центральный Банк России сообщил, что по состоянию на 1 февраля общий объем наличной валюты у российских граждан на руках превысил 100 миллиардов долларов. Подобный показатель был зафиксирован впервые с 2018 года.