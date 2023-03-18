Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в подмосковном Пущине

Юлия Курганова
Происшествия
Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в подмосковном Пущине
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Управление Роспотребнадзора по Московской области ведет расследование массового отравления в городе Пущине во время спортивных соревнований. Об этом в субботу, 18 марта, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что ведомство регистрировало случаи острой кишечной инфекции среди участников соревнований по спортивной гимнастике в городе Пущине. Специалисты Роспотребнадзора начали проведение эпидемиологического расследования.

Участники соревнований питались в кафе «Феникс». В результате отравления ни один человек не был госпитализирован.

— Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных, — уточнили в Роспотребнадзоре.

10 марта по факту массового отравления несовершеннолетних в центре Москвы была организована проверка. По данным следствия, во время занятий в одной из школ в центре столицы ученики почувствовали недомогание после питья воды из куллера и обратились за помощью.

Еще один случай отравления произошел в другой столичной школе. Ребенок выпил йогурт и опьянел. У ученика нарушилась моторика, а из носа пошла кровь. Пострадавшего госпитализировали.

Подмосковье Роспотребнадзор Отравления Соревнования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте