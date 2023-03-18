Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в подмосковном Пущине

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Управление Роспотребнадзора по Московской области ведет расследование массового отравления в городе Пущине во время спортивных соревнований. Об этом в субботу, 18 марта, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что ведомство регистрировало случаи острой кишечной инфекции среди участников соревнований по спортивной гимнастике в городе Пущине. Специалисты Роспотребнадзора начали проведение эпидемиологического расследования.

Участники соревнований питались в кафе «Феникс». В результате отравления ни один человек не был госпитализирован.

— Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных, — уточнили в Роспотребнадзоре.

10 марта по факту массового отравления несовершеннолетних в центре Москвы была организована проверка. По данным следствия, во время занятий в одной из школ в центре столицы ученики почувствовали недомогание после питья воды из куллера и обратились за помощью.

Еще один случай отравления произошел в другой столичной школе. Ребенок выпил йогурт и опьянел. У ученика нарушилась моторика, а из носа пошла кровь. Пострадавшего госпитализировали.