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«В России женщины красивы»: ветеран Дрейвен похвалил россиянок за желание оставаться дамами

Юлия Курганова
В мире
«В России женщины красивы»: ветеран Дрейвен похвалил россиянок за желание оставаться дамами
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Женщины в России прекрасны, потому что всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. Такое мнение высказал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

— В России женщины красивы и не ненавидят мужчин, — написал он на странице в соцсети Twitter.

Также военный с иронией отметил, что в отличии от некоторых представительниц западных государств «у россиянок нет мужских половых органов».

Пост ветерана получил положительный отклик среди пользователей. Так, некоторые подписчики обратили внимание, что в РФ женщины хотят и готовы создать семью, тогда как в Соединенных Штатах и Европе многие девушки, наоборот, от этого отказываются.

В феврале жительница Удмуртии Елена Максимова стала обладательницей титула международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022». В финале конкурса участвовали 120 женщин из разных стран — КНР, Японии, Таиланда, Филиппин, Испании, Индии, Украины, Белоруссии, ФРГ, США и других.

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