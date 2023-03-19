Hill: Визит Си Цзиньпина в Москву и встреча с Путиным бросают вызов США

Фото: Администрация президента РФ

Визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным бросают вызов Соединенным Штатам и их союзникам. Такое мнение выказала обозреватель издания Hill Эллен Митчелл.

— Визит Си Цзиньпина в Россию и сопутствующая ему поддержка со стороны КНР — означает бросить вызов Штатам и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику РФ при помощи разрушительных санкций, — написала она.

По словам журналистки, одним из наиболее вероятных итогов встречи лидеров двух стран станет «публичное подтверждение партнерства двух государств» против «несправедливого вмешательства Запада в их дела». Также Митчелл заявила, что сообщения о предстоящих переговорах между Путиным и Си Цзиньпином встревожили политиков на Западе.

Вне зависимости от результатов эта встреча укрепит связи между двумя лидерами, заключила обозреватель в статье.

На переговорах в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят энергетическую тему, а самые важные вопросы решат тет-а-тет. Об этом 17 марта сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.