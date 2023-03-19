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Украинская армия не дает достойно похоронить своих погибших, оставляя их тела у дорог. Об этом написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.

— Мало отдать свою жизнь за (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить (погибших). Мне трудно осознать, почему ВСУ вообще еще существуют, почему к ним продолжают так относиться, — сказал он.

По его мнению, многие украинские солдаты остаются якобы без вести пропавшими. Это делается для того, чтобы не выплачивать семьям погибших компенсации, резюмировал Дрейвен.

Также американский ветеран призвал сослуживцев не становиться наемниками ВСУ, потому что они погибнут не за родину, а за интересы политиков и глобалистов. По его мнению, россияне — это обученные, хорошо снабжаемые и профессиональные военные.

16 марта газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что с начала конфликта на Украине погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих. Так, украинская сторона понесла потери среди самых опытных солдат и офицеров. Многих солдат киевская сторона конфликта утратила в Артемовске.