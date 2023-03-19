Назарбаев впервые появился на публике после операции и проголосовал на выборах в Казахстане

Фото: Администрация президента РФ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев появился на публике после перенесенной операции на сердце. Об этом свидетельствуют видеозаписи, распространенные в социальных сетях.

Экс-глава республики в воскресенье, 19 марта, проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) всех уровней.

Политик отдал свой голос на избирательном участке в столичном театре «Астана Опера», сообщает ТАСС.

В конце января Назарбаеву провели операцию на сердце.

О госпитализации экс-лидера в национальный научный кардиохирургический центр в Астане стало известно 20 января. По словам казахстанского медиа-менеджера Александра Аксютица, Назарбаеву провели комплексное обследование сердца.

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил признать утратившим силу закон о первом президенте республики и лидере нации. После отмены закона о первом президенте в отношении бывшего Нурсултана Назарбаева будут действовать положения закона «О президенте Республики Казахстан», которые регулируют вопросы обеспечения привилегиями всех бывших лидеров страны.