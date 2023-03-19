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ВДНХ подготовила для горожан пять весенних прогулочных маршрутов

Араз Салехов
Город
ВДНХ подготовила для горожан пять весенних прогулочных маршрутов
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичи и гости столицы могут прогуляться по пяти весенним прогулочным маршрутам на ВДНХ. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Юным посетителям выставки подойдет маршрут «Детское время». Он начнется с мультимедийного центра «Союзмультпарк». Здесь ребят ждут 18 интерактивных аттракционов, тематические фотозоны и любимые персонажи, — говорится в сообщении.

Любителям активного отдыха понравится маршрут «Спорт всегда». В ходе прогулки горожане смогут посетить площадку для воркаута под открытым небом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Музее городского хозяйства Москвы в павильоне № 5 на ВДНХ 19 марта состоятся лекции о жилищно-коммунальном хозяйстве города. Так, в этот день пройдут лекции «Анатомия города: как устроена Москва». Посетителям расскажут об устройстве энергетического кольца города, газотранспортной системы, водоснабжения и канализации.

Выходные — возможность не только отдохнуть, но и провести время с пользой для себя, узнать что-то новое и культурно обогатиться. Подробнее о том, куда сходить в столице — в материале «Вечерней Москвы».

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