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СМИ: Полиция проверяет Меладзе на возможное финансирование ВСУ

Араз Салехов
Общество
СМИ: Полиция проверяет Меладзе на возможное финансирование ВСУ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Следственный комитет РФ передал дело о проверке музыканта Валерия Меладзе в московскую полицию. Об этом сообщил общественный деятель Антон Коробков-Землянский.

В своем обращении общественник отметил важность проверки средств Меладзе, поскольку есть версия, что музыкант финансирует украинскую армию.

— Учитывая антироссийские взгляды артиста, прошу вас проверить не идут ли заработанные им средства на финансирование украинской армии, — цитирует его KP.ru.

Во время новогоднего выступления в Дубае музыкант сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста и его супруги, певицы Альбины Джанабаевой. Пользователи в комментариях под постами артистки начали требовать ее отъезда из страны.

Продюсер Иосиф Пригожин в очередной раз высказался по поводу поступка певца Валерия Меладзе, который на концерте в Дубае произнес националистический лозунг в поддержку Украины. По его мнению, «это не позиция, это глупость».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. По мнению критика, артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.

Украина Валерий Меладзе Армия Полиция
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