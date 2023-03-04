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«За него просили, а он позволил такие вещи сделать»: Пригожин высказался о поступке Меладзе

Юлия Курганова
Общество
«За него просили, а он позволил такие вещи сделать»: Пригожин высказался о поступке Меладзе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин в очередной раз высказался по поводу поступка пеца Валерия Меладзе, который на концерте в Дубае произнес националистический лозунг в поддержку Украины.

— Все заявление, которые делает Валера, — это его выбор. Я к нему с уважением отношусь. Я, представители «Русской медиагруппы» и высокопоставленные люди почти уже решили вопрос Меладзе. Только он этим поступком все перечеркнул. Мы же за него просили. А он позволил себе такие вещи сделать. Это не позиция, это глупость. В этих условиях должна быть одна позиция, другой позиции не может быть, — заявил он в передаче «Вы держитесь» на RTVI.

Меладзе многие критиковали и до скандального ролика, попавшего в Сеть. С начала спецоперации он просил страны сесть за стол переговоров и осудил происходящее. В итоге концерты певца один за другим стали отменяться.

Актриса Яна Поплавская давно возмущается негативными высказываниями российских звезд против властей РФ, а в конце января ее негодование достигло апогея. Она обвинила некоторых отечественных знаменитостей в поддержке украинских нацистов, которые убивают мирных граждан. Это произошло после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре в ЛНР, где погибли 14 человек.

Украина Валерий Меладзе Скандалы Иосиф Пригожин Певцы
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