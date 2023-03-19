Рогов сообщил об информационной спецоперации Киева в Запорожской области

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Украинские власти начали проводить информационно-психологическую специальную операцию для снижения бдительности российской армии и общества. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается, — сказал он.

В то же время украинские бандформирования начинают подготовку к наступлению в Запорожской области, цитирует Рогова РИА Новости.

Накануне он рассказал, что Вооруженные силы РФ поразили базу иностранных наемников в городе Запорожье. По мнению Рогова, этот комплекс был одной из основных баз боевиков «Иностранного легиона».

В минувший четверг, 16 марта, чиновник заявил, что ВСУ стали активнее на Запорожском участке линии фронта. По его словам, президент украинский лидер Владимир Зеленский таким образом «бросает людей на убой».