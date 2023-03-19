Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин даст поручения по решению проблем жителей Мариуполя. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, жители города во время беседы с главой государства рассказали о задержках зарплат, о трудностях при оформлении российского гражданства и паспортов.

— Президент даст поручения разобраться с ситуацией, — цитирует Пескова ТАСС.

Глава государства посетил Мариуполь 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.

Российский вице-премьер рассказал, что в Мариуполь после благоустройства города начали возвращаться местные жители. Политик уточнил, что в городе начинает расти численность населения.

В ходе своей поездки Путин пообщался с вернувшимися в город жителями. Граждане поделились, что видели российского лидера только по телевидению. На что глава государства ответил: «Надо начинать знакомиться поближе».