Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин: Летом в Москве благоустроят территории более 160 школ и детских садов

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: Летом в Москве благоустроят территории более 160 школ и детских садов
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

К 1 сентября в столице благоустроят территории свыше 160 школ и детских садов. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Главная задача — сделать современные и безопасные пространства для учащихся, — сказал он.

В ходе работ специалисты обновят существующие пешеходные дорожки, отремонтируют и сделают новые детские площадки, приведут в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, обновят площадки для воркаута и многое другое.

Также на школьных территориях планируется создание спортивных кластеров, где смогут заниматься не только учащиеся, но и местные жители, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне глава города заявил, что в шести районах на западе столицы идут работы по благоустройству в рамках программы «Мой район». Речь идет о следующих районах: Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Филевский Парк и Фили-Давыдково.

Также стало известно о строительстве 32 спортивных объектов по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

Благоустройство Москва Сергей Собянин Детские сады Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте