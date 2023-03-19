Сергей Собянин: Летом в Москве благоустроят территории более 160 школ и детских садов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

К 1 сентября в столице благоустроят территории свыше 160 школ и детских садов. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Главная задача — сделать современные и безопасные пространства для учащихся, — сказал он.

В ходе работ специалисты обновят существующие пешеходные дорожки, отремонтируют и сделают новые детские площадки, приведут в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, обновят площадки для воркаута и многое другое.

Также на школьных территориях планируется создание спортивных кластеров, где смогут заниматься не только учащиеся, но и местные жители, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне глава города заявил, что в шести районах на западе столицы идут работы по благоустройству в рамках программы «Мой район». Речь идет о следующих районах: Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Филевский Парк и Фили-Давыдково.

Также стало известно о строительстве 32 спортивных объектов по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.