Губернатор Курской области сообщил об обстреле нескольких приграничных сел со стороны ВСУ

Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три приграничных населенных пункта Курской области. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Губернатор отметил, что под огонь попали село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших среди местных жителей нет.

— В поселке Краснооктябрьском Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также здесь есть несколько обрывов линий электропередачи, — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом система ПВО сбила две ракеты. По предварительным данным, никто не пострадал.

15 марта украинская армия атаковала сразу несколько поселений в Белгородской области. По словам Гладкова, в поселке Красном осколками снарядов были повреждены здания школы, молельного и многоквартирного домов. Также ВСУ нанесли удары по сельскохозяйственному предприятию в Новой Таволжанке.