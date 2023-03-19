Москвичам рассказали, какие перелетные птицы вернутся первыми в столицу

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Орнитологи ГПБУ «Мосприрода» ожидают возвращения перелетных птиц. Специалисты разработали специальный календарь, основанный на многолетних наблюдениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 19 марта.

Согласно календарю, первыми после зимовки вернутся зяблики, обыкновенные скворцы и трясогузки. Они прилетают в город сразу после таяния снега.

Однако большинство видов перелетных птиц вернется только в апреле. Некоторые представители семейства пернатых прилетят в столичный регион в последней декаде марта.

— Последними прилетают перепел, коростель, обыкновенный осоед, пеночка-трещотка, чеглок, сорокопут-жулан, луговой чекан, речная крачка, деревенская ласточка, обыкновенный соловей, садовая славка, обыкновенная чечевица, речной сверчок, кукушка обыкновенная, иволга и черный стриж, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Из зимней спячки уже начали выходить пожилые обитатели Московского зоопарка — медведи Роза и Аладдин. Скоро они будут появляться на свежем воздухе, а жители столицы смогут понаблюдать за ними.